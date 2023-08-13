«مصر للطيران» تبدأ في تلقي طلبات تعيين وظيفة مضيف ومضيفة جوية

بدأت الشركة القابضة للطيران، اليوم الثلاثاء، وحتى 31 من الشهر الجاري، في تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مضيف ومضيفة جوية، عن طريق التعاقد، وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023 على موقع الشركة بشبكة الإنترنت.

شروط وظائف مصر للطيران

وأعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظيفة «مضيف - مضيفة جوية» وفقًا للإعلان رقم 31 لسنة 2023 بشركة مصر للطيران، وجاءت كالتالي:

- مؤهل عالٍ لغات أو مؤهل عالٍ مسبوق بالثانوية العامة لغات أو ثانوية عامة لغات.

- السن لا يقل عن 20 عامًا ولا يتعدى 32 عاما.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

شروط عامة لشغل وظيفة مضيف 2023

وحددت الشركة القابضة لمصر للطيران، عبر منشورها، الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «مضيف - مضيفة جوية» كالآتي:

- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

- أن تكون البطاقة سارية المفعول.

- الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة لا تقل عن جيد جدا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة 3 سنوات

- تقديم الطلبات على موقع الشركة على شبكة الإنترنت بدءا من اليوم الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري 2023 وحتى يوم 31 من نفس الشهر، على أن يتم تقديم صورة المستندات التالية في أول اختبار تقرره الشركة.

- بطاقة الرقم القومي

- شهادة الميلاد مميكنة حديثا

- السيرة الذاتية

- طابع الشهيد دمغة وقدرها 105 قروش

- المؤهل الدراسي وفقا لشروط الوظيفة

- الموقف من الخدمة العسكرية

- صورتان فوتوغرافيتان حديثتان مقاس 4×6

- صورة إجازة الطيران سارية المفعول

- اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها

- توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع 100 جنيه لخزينة الشركة لا ترد