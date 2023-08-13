تفاصيل تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023.. اعرف المصاريف

يعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا، الحدود الدنيا للتقديم للقبول بكليات القطاع الخاص والأهلي وذلك عقب اجتماعه المزمع غدا الإثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ يعلن الحدود الدنيا لتنسيق الكليات والتي منها تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 وغيرها من المؤسسات التعليمية سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات.

تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات، في تصريحات لـ«الوطن» أن تنسيق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 والحدود الدنيا للتقدم تكون مثلها مثل الجامعات الأخرى، ولكن هناك عدد من الجامعات يكون لديها كثافة وحجم إقبال كبير من الطلاب، فبالتالي تلجأ إلى عمل ما يسمى بـ«التنسيق الداخلي» لاختيار الطلاب الأعلى في المجموع وفقاً للأعداد المقررة لكل كلية، مشيرة إلى أن أعمال التقدم لمختلف الكليات سيتم الكشف عنها في اجتماع المجلس غداً.

مصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023

- كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 50 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية: 70 ألف جنيه.

- كلية الأسنان: 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

- كلية الآثار: 40 ألف جنيه.

- كلية التربية الخاصة: 40 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال: 55 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والاقتصاد: 55 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 55 ألف جنيه.