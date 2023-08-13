رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر بالإصلاح الإداري

قال سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إن الديوان سيتغير اسمه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وسيتم إيفاد موظفين منه إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، للاستفادة من الخبرة المصرية في الإصلاح الإداري.

نسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيين

وأضاف «الناصر»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن الهيئة الجديدة سيكون بها قسم كامل للرقابة الإدارية القوية، ونسعى للانسحاب من مركزية طلبات التعيين، وترك الدوائر تنسق هذه المسألة.

ولفت إلى أن الأردن كان سباقاً في مسألة التعيين على أساس الكفاءات الوظيفية والمهنية، وهذا جانب معقد وهدفه اختيار أفضل ما يكون من الكفاءات للالتحاق بالعمل، كما ينفذ الأردن مشروعاً كبيراً في تحديث الوصف الوظيفي لكل وظيفة في الخدمة المدنية، وسيكون وصفاً مبنياً على الكفاءات.

وظائف الثورة الصناعية الرابعة

وذكر أن أنواع الوظائف التي ستستحدث بسبب الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ستكون أكبر من الوظائف التي ستختفي، على سبيل المثال، إذا اعتمدت على الروبوتات، ستحتاج إلى وظائف كثيرة لصيانة الروبوتات.