يحيى الفخراني يعلن استحداث جائزة جديدة بمهرجان القاهرة للدراما

يقام حاليا المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما، بحضور يحيى الفخراني رئيس المهرجان، وعدد كبير من الفنانين بمدينة العلمين.

وقال يحيي الفخراني خلال كلمته: «مساء الخير عليكم جميعا أنا مش هتكلم عن المهرجان دلوقتي، يوم الحفل هتكلم أحسن»، كاشفا عن استحداث جائزة بتصويت الجمهور، بجانب جائزة لجنة التحكيم.

ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة للدراما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 الخميس 24 أغسطس الجاري.

ويوزع خلال حفل مهرجان القاهرة للدراما، العديد من الجوائز، أبرزهم أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.