وصول يحيى الفخراني وإلهام شاهين المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما

وصل الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان الدورة الثانية للمهرجان، الذي سيبدأ بعد قليل.

كما حضرت إلهام شاهين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ايهاب فهمي، وأحمد سلامة، وأيمن عزب، ونجلاء بدر.

ومن المقرر أن يقام مهرجان القاهرة للدراما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، الخميس 24 أغسطس الجاري.

ويوزع خلال حفل مهرجان القاهرة للدراما، العديد من الجوائز، أبرزها أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.