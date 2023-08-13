إلهام شاهين: رئاسة يحيى الفخراني مهرجان القاهرة للدراما شرف كبير

يُقام مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين هذا العام برئاسة الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، وذلك من أجل تكريم أفضل الأعمال الدرامية، وأبرز الشخصيات المؤثرة في عالم الدراما.

إلهام شاهين تتحدث عن مهرجان العلمين

ومن جانبها، عبَّرت الفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، عن سعادتها بإقامة مهرجان العلمين ونجاحه الذي حققه منذ انطلاقه إلى الآن، مؤكدة أن المهرجان خرج في أبهى صوره بشكل عام، ولكنها تنتظر يوم 24 أغسطس الجاري، حيث موعد إقامة مهرجان القاهرة للدراما، واحتفالية 60 سنة دراما.

يحيى الفخراني يترأس اللجنة

وأشارت إلى أن رئاسة يحيي الفخراني للمهرجان شرف كبير، لأنه نجم كبير ولا أحد يختلف عليه، وقدم أعمالاً فنية مهمة على مدار مشواره الطويل.

وأوضحت إلهام شاهين أنها تشارك في عضوية لجنة تحكيم مكونة من النجم كريم عبد العزيز والمخرج جمال عبد الحميد والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والناقد طارق الشناوي، مؤكدة أنها سعيدة بوجودها وسط هذه الأسماء اللامعة.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك مفاجآت عديدة نحضر لها خلال هذا اليوم، وساعدنا في ذلك إقامة المهرجان هذا العام في العلمين، فهي كانت الواجهة الأساسية لنا والتي جذبنا بها أنظار الجميع، وأتوقع لها أنها ستكون من أهم الأماكن سياحياً، وكل هذه الإنجازات تحسب للدولة، وبالتالي هذا الأمر سيكون بمثابة دعاية سياحية رائعة لمصر.

إلهام شاهين تتحدث عن فعاليات العلمين

وتابعت حديثها: في العام الماضي قدمنا مهرجاناً قوياً يليق باسم مصر، ونجاحه شجع عددا من القائمين على المهرجان المشاركة هذا العام، وباستمراريته على مدار السنوات المقبلة سيكون مهرجان كبيراً وقوياً، لا يقل عن أي مهرجان آخر.