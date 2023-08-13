يحيى الفخراني: الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية

قال الفنان الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، إنّه يعتبر الصحافة شريكا أساسيا في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية، بشرط الصدق وعدم المجاملة، وأن يكون الهدف الرئيسي ازدهار الفن، سواء كان دراما أو سينما وخلافه.

وأضاف «الفخراني»، في كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، المقرر عقده 24 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة: «في الماضي، عندما كان يطلق الممثلون العرض المسرحي، كانوا يسهرون طوال الليل لمطالعة الجرائد، فقد كانت مهمة بالنسبة لهم، لأنها كانت تقول الحقيقة».

وتابع: «للأسف الشديد، حدثت مجاملات، والبعض خرب المهنة بشكل أو بآخر، وأرجو من الصحفيين الحيادية التامة، والإيجابية، والتحدث بصدق، لأننا لو اعتمدنا بنسبة 100% على رأي الجمهور، قد لا يكون مفيدا بالنسبة للفنان.. هل عاوز تعلي العمل أو تمشي مع ذوق الجمهور».

وأوضح: «في دورة المهرجان هذا العام، خصصنا جائزتين، جائزة لجنة التحكيم وجائزة للجمهور، فالعمل الجماهيري يمكنه الحصول على جائزة».