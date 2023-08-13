وكيل صحة البحيرة: تقديم الخدمة لمليون حالة في المستشفيات خلال 4 أشهر

شهدت مديرية الصحة بالبحيرة، طفرة في الأداء، على جميع المستويات خلال أشهر «مايو ويونيو ويوليو 2023 م »، حيث سجلت نسب تردد عالية، وجاءت النسب كالتالى:-

- تردد العيادات الخارجية 1.195.680 حالة

- تردد الاستقبال والطوارئ 491.115 حالة

- تردد الأقسام الداخلية 34.222 حالة

- تردد العناية المركزة 5.103 حالة

- تردد حالات الحضانات20.520 حالة

- إجمالي العمليات 15.336 حالة

- إجمالي الولادات 4.519 حالة

- إجمالي المناظير 1.320 حالة

- جلسات الغسيل الكلوي80.547 حالة

- جلسات العلاج الطبيعي 80.235 حالة

- المعامل 610.543 حالة

- رسم المخ 92 حالة

- رسم العضلات والأعصاب 360 حالة

- تردد الأشعة 207.135 حالة

إشادة بإنجاز مستشفيات البحيرة

وأشاد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتلك الإنجازات التي تحققت وبجهود الفرق الطبية في جميع مستشفيات البحيرة، منوهًا بأن كل يوم يشهد جديدًا من الأعمال المتميزة التي يقوم بها أطباء البحيرة، لما يمتازون به من خبرات كبيرة تؤهلهم بأن يكونوا في المقدمة دائما بعلمهم وعملهم ومهارتهم التي تُدرَّس وتُعلّم.

اهتمام بالقطاع الصحي

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا وغير عادي بالقطاع الصحي، وأن هناك دعم كبير من فخامة الرئيس بمنظومة الصحة، وأن منظومة الصحة بالبحيرة فى تقدم مستمر بفضل الله تعالى وبفضل أبنائها المخلصين.

وذكر وكيل صحة البحيرة أن لخدمة الاستشارة الطبية عن بعد «التليميدسن»، قصة نجاح تتحدث عن نفسها حيث استطاعت الوصول للمركز الأول على مستوى الجمهورية، حيث زاد معدل الحالات ليتجاوز 12000 ألف حالة في عام بعدما كان 100 حالة فقط في 9 أشهر السابقة منذ بداية الخدمة.

كما قدم الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية التحية والتقدير لكافة العاملين بجميع مستشفيات البحيرة، لمجهودهم المتميز، ونجاحهم في الوصول بالارتقاء بخدمة المواطن لأداء مثالي وتقديمهم أفضل أداء ينال ثقة المواطن.