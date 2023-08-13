كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، طرق للحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، لمختلف الشعب الدراسية العلمية والأدبية، موضحة أنه بعد الساعة الـ1 ظهر مساء غد الاثنين يمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين للكليات الدخول عبر موقع التنسيق للحصول على النتيجة ومعرفة الكلية المرشح لها.

طرق للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي طرق للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بعيدا عن موقع التنسيق، ومن خلال التسجيل بالرقم السري ورقم الجلوس والبطاقة، موضحة أن الوزارة ستنتهي غدا الاثنين من أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تعلن وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للتقديم لتنسيق المرحلة الأولى 2023 لكليات القطاع الخاص وكذلك الضوابط والقواعد الواجب اتباعها والاشتراطات لتنسيق الجامعات الخاصة 2023، حيث من المقرر أن يبدأ تنسيق كليات الجامعات الخاصة نهاية الأسبوع الجاري.