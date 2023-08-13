جامعة الزقازيق تشارك بمعرض التعليم الدولي العالي للجامعات

شاركت جامعة الزقازيق في معرض التعليم الدولي العالى للجامعات، والذي تنظمه مؤسسة «أخبار اليوم»، بدورته السابعة، بمشاركة 75 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعهد عال، خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جتاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولفيف من رؤساء الجامعات في قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.

وتأتي مشاركة جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية بجناحها هذا العام، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، والدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد نبيه مدير إدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور علي ثروت مدير وحدة شبكة معلومات الجامعة، والدكتور شيماء فرج مدير وحدة تسجيل وتنفيذ البرامج بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وقال الدكتور خالد الدرندلي إن جامعة الزقازيق شاركت في معرض «أخبار اليوم»؛ بهدف التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب، وأولياء الأمور، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وروية مصر 2030، التي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، والدراسات العليا، مشيرا سيادته إلى أهمية مثل هذه الملتقيات والمعارض لإتاحة الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للعمل المشترك والتكامل مع كافة المؤسسات لخدمة الطلاب.

جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية لديهم بنتية تحتية

وأكدت نائب رئيس الجامعة أنّ جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية بالعاشر من رمضان يمتلكان بنية تحتية وتكنولوجية متميزة، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، وتوظف التقنيات الحديثة في مختلف الأنشطة التعليمية، والبحثية، وتحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مراكز الإبداع والابتكار، لتحقيق الفائدة للطلاب والمجتمع.

الاندماج في سوق العمل

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى أن جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية يعملان على تخريج جيل واعد من المُتطلعين للمستقبل، من خلال الدراسة ببرامج تعليمية عالية الجودة، ومُعاونتهم على الاندماج في سوق العمل والتفاني في بناء مستقبلهم المهني، سعيًا نحو تقديم كوادر فنية تكنولوجية مدربة للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

برامج دراسية متميزة بالساعات المعتمدة

وخلال افتتاح المعرض تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جناح جامعة الزقازيق والجامعة الأهلية وذلك بصحبة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ قدم جناح الجامعة على مدار أيام فعاليات المعرض حزمة متميزة من البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة، فضلًا عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات.