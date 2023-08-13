«شجر التوت الأسود».. مجموعة قصصية جديد للكاتبة أم العز السنيني

صدر حديثاً عن الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم غرب الدلتا الثقافي، تحت إشراف أحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا، ومحمد حمدي مدير ثقافة مطروح المجموعة القصصية «شجر التوت الأسود» للكاتبة من قبائل مطروح الدكتورة أم العز السنيني.

17 قصة قصيرة

وقالت الكاتبة إن المجموعة القصصية تضم 17 قصة قصيرة تتنوع ما بين القصة القصيرة جداً إلى القصة القصيرة، حيث تندرج عوالم المجموعة القصصية حول دواخل الأنثى بشكل عام وتتجسد فيها تيارات الوعى الأنثوي في الكتابة عن المرأة في إطارها العام دون تحديد لعوالم خاصة بقدر ما تموج القصص كلها حول سرائر المرأة ودواخلها النفسية ورصد لحالات الأمل واليأس والتطلع والتوحد مع الطموحات الفردية الأنثوية في عالم قصصي نسوى لا يخلو من نوازع تهدف إلى حصول المرأة على حقوقها في التعليم أو العمل والحياة.

الحديث عن الرجل

وأضافت، اليوم، في بيان أن الحديث عن الرجل في المجموعة القصصية أتى في 3 قصص من أصل 17 قصة بطلتها الرئيسية المرأة.

وصدر للأديبة مجموعة قصصية في عام 1999 بعنوان «تلك» ضمن مطبوعات النشر الإقليمي لمطروح، كتبت ونشرت قصصها في العديد من المجلات والجرائد المصرية والعربية وتم تكريمها من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة في مؤتمرين لأدباء مصر في الإقليم ولها ثلاث مسرحيات للأطفال تم تقديمها وعرضها على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن الكاتبة والأديبة أم العز السنينى مديرا لمركز إعلام مطروح وهى أول أديبة تكتب القصة من أبناء قبائل مطروح وفازت أولى قصصها بالمركز الأول على مستوى اقليم غرب الدلتا عام 1999.