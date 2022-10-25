«دوائر من حرير».. مجموعة قصصية لـ«سيد نجم» عن هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة قصصية بعنوان «دوائر من حرير» للكاتب السيد نجم.

وجاء على غلاف المجموعة:«أكثر ما تألمت منه وله، أن تحملت وحدي كل أعباء طقوس جدي مع الماء.. فلا تمر ثلاث دقائق كاملة إلا وأسمع صوت النداء باسمي، أعجبتني اللعبة في البداية، بمضي الوقت بدأت أشعر بالضيق والزهق، حتى هددتني أمي بشيخوختي ولن أجد من أحفادي من يقدم لي جرعة ماء!

متابعا: لم أفهم ما تعنيه أمي، لكني شعرت بشيء ما جعلني لا أتردد في الاستجابة إلى سباب الجد بأدب جمّ! تحولت العلاقة بيني وبين جدي وقلل المياه المعلقة في سور الشرفة، فوق قاعدة خشبية ومحاطة بسيخين من الحديد.. أصبحت العلاقة بيننا بلا تفكير أو قرار أمر أوافق عليه.. بسرعة أجري نحو القلل فور سماع حشرجة صوته الخشن، فلما سألته: (لماذا لا تخرج إلى الشارع؟) أجاب بجملة واحدة، معناها الخوف من الموت بين أقدام الناس في الشوارع، ففضل البقاء وحده فوق سريره، لا يعوزه إلا جرعة ماء، أعد لها العدة».

أبرز المعلومات عن السيد نجم:

السيد نجم، حصل على بكالوريوس طب وجراحة الحيوان عام 1971، وعلى ليسانس الآداب، تخصص قسم الفلسفة عام 1980، عضو مؤسس بالهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الانترنت العرب، ويشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، وشغل من قبل منصب أمين سر الاتحاد، عضو مجلس إدارة نادي القصة بالقاهرة، وعضو مؤسس لجماعة «نصوص 9» الأدبية، وعضو اتحاد الكتاب المصريين.

شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية, واشترك في العديد من برامج الإذاعة والتليفزيون بمصر والعالم العربي.