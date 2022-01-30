البورصة تطلق مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار في الأسهم

أطلقت البورصة المصرية، اليوم الأحد، مجموعة قصصية باسم «المستثمرون الخمسة» لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار في سوق المال، في خطوة تتكامل مع جهود إدارة البورصة المستمرة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع المصري، ولا سيما فئة الشباب منهم، بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية، وذلك بالتوازي مع جهود تعريف الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية بإجراءات رحلة القيد والطرح والتداول بسوق الوراق المالية، للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو ومن ثم التشغيل وزيادة الإنتاجية، ذات مستهدفات خطط الحكومة المصرية التنموية.

إطلاق مجموعة قصصية بحضور الوزراء

وجاء الإعلان عن هذه المجموعة القصصية، وسط احتفالية نظمتها البورصة المصرية داخل مقرها، بحضور مجموعة من المسؤولين والوزراء والعاملين بمجال الأوراق المالية.

وعرضت البورصة فيديو تعريفي عن المجموعة القصصية «المستثمرون الخمسة»، وهي سلسلة حلقات تهدف إلى تعليم الأطفال الاستثمار وأهميته.

طفل يعرض تجربته في بيع الأسهم لصالح مرضى السرطان

وتوضح المجموعة القصصية، ما هي الأسهم والسندات، وكيف يمكن للأطفال أن يدخروا من خلال البورصة المصرية.

وضم الفيديو مجموعة من الأطفال هم يوسف، مالك، عصام، سلمى، ماريان، واستعرض الطفل يوسف لزملائه في المدرسة، تجربته في بيع أسهم في شركة الكتاب الذهبي في البورصة للتبرع لأصدقائه لمرضى السرطان، من خلال إحدى شركات السمسرة.