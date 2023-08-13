رئيس شؤون الحرمين يبحث مع «الربيعة» سبل التعاون لخدمة ضيوف الرحمن

بحث الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجديد، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ أوجه التعاون والتنسيق والتكامل وتوطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك في أول لقاء بينهما بعد صدور قرارات مجلس الوزراء والأوامر الملكية.

«السديس» يشيد بتحويل الرئاسة العامة لهيئة

وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان صادر عنه، ضرورة توطيد التعاون والتآزر بين رئاسة الشؤون الدينية والهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن، مشيدا بقرار مجلس الوزراء بتحويل الرئاسة العامة الى هيئة عامة ترتبط بالملك مباشرة.

كما أكد «السديس»، أن هذا القرار يجسد عناية القيادة السياسية بالحرمين الشريفين وتطوير منظومة خدماتهما، قائلا: «إن قرار فصل الشؤون الدينية لتتولاه رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطوة إيجابية تصب في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي دينيا، ويعكس حرص القيادة الحكيمة بالحرمين على خدمة قاصديهما والمعتمرين والزوار، ابتغاءً لوجه الله وأداء للأمانة العظيمة وفي سبيل عمارة وتطوير المسجد النبوي».

تعيين توفيق الربيعة رئيسا لهيئة العناية بشؤون الحرمين

وأوضح أن القرار يهدف إلى تقديم أرقى الخدمات العصرية للزائرين استشعارًا للمسؤولية والشرف العظيم الذي خصّ الله به المملكة لرعاية الحرمين الشريفين، وأن الجميع سيقدم العديد من الجهود الجليلة والمباركة لتهيئة جميع الخدمات لضيوف الرحمن.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبتعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيساً للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.