تعيين وكلاء لكليات العلوم والهندسة والزراعة بجامعة المنيا

أصدر اليوم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عددا من القرارات بتعيين وكلاء لكليات العلوم والهندسة والزراعة، استكمالاً للقرارات التي سبق وأعلنها لعدد من القيادات الجامعية؛ حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية مع قرب الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

قرارات بتعين وكلاء كليات بالمنيا

شملت قرارات رئيس جامعة المنيا تعيين كل من نادي حجازي عبد الوهاب محمود وكيلاً لكلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب.

- صفوت وليم زكي محمود وكيلاً لكلية العلوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- أبو هشيمة مصطفى السيد أحمد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب

- محمد على حسن أحمد مراد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- مصطفى أحمد كامل محمد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- حمدي إبراهيم محمود إبراهيم الزراعة وكيلاً لكلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب

- محى الدين محمد عبد العظيم السعيد العطاروكيلاً لكلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي

ووجه رئيس جامعة المنيا بأهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.