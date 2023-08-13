الأوراق المطلوبة وشروط التقديم في التعليم المدمج بجامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، عن فتح باب القبول للتقدم لدفعة جديدة بمركز التعليم المدمج، حيث يمنح المركز الخريجين درجة البكالوريوس والليسانس المهني، والتقديم متاح مرتين خلال العام في شهر أغسطس وفي بداية شهر مارس.

المؤهلات الدراسية التي يمنحها مركز التعليم المدمج

1- البكالوريوس المهني في الحضانة ورياض الأطفال بنظام التعلم المدمج كلية التربية للطفولة المبكرة.

2-الليسانس المهني فى العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بنظام التعلم المدمج - كلية دارالعلوم.

3-البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التعليم الرقمي بنظام التعلم المدمج كلية التربية النوعية.

4-البكالوريوس المهني في الاقتصاد المنزلي وعلوم الأسرة بنظام التعلم المدمج كلية التربية النوعية.

5- البكالوريوس المهني في التجارة بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس.

6- البكالوريوس المهني في الزراعة بنظام التعلم المدمج - بالشراكة مع جامعة عين شمس.

7- البكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بنظام التعلم المدمج-

كلية السياحة والفنادق في حالة اكتمال العدد.

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج بالمنيا

1-أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة دبلوم فني- دبلوم تجارى دبلوم زراعة- الثانوية الأزهرية - المؤهلات فوق المتوسطة-خريجي المعاهد العالية والمعاهد الفنية المؤهلات العليا.

2- مرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط، ويستثنى من الشرط الثاني الحاصلين على مؤهل عالٍ والمقيمين بشمال وجنوب سيناء المصريين المقيمين بالخارج.

3-اجتياز اختبار القبول في اللغة عربية - اللغة انجليزية - الحاسب الآلي.

وقال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جامعات الشراكة مع المنيا في مركز التعليم المدمج هي جامعة عين شمس، جامعة بنى سويف، جامعة الفيوم، جامعة سوهاج، جامعة دمنهور، جامعة جنوب الوادي، جامعة العريش، جامعة الزقازيق، جامعة المنصورة، جامعة الوادي الجديد.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمج

1-أصل المؤهل أو مستخرج رسمي منه.

2-أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

3-أصل الموقف من التجنيد للذكور (متاح تأجيل التجنيد) لمن لم يبلغ سن 22 عاما.

4-صورة من الرقم القومى.

5- 8 صور شخصية.