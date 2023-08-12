محافظ المنيا: تخصيص سيارات مياه لقرى مغاغة والعدوة لحين إصلاح خط الطرد

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بمركزي مغاغة والعدوة بالدفع بسيارات نقل المياه للقرى والأماكن 1 بمغاغة.

انقطاع المياه في مغاغة والعدوة

جاء ذلك عقب إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا عن انقطاع المياه عن مركزي مغاغة والعدوة والقرى التابعة اليوم السبت، من الساعة الثامنة مساء حتى الثانية فجرا، حيث ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز بتوفير احتياجاتهم من المياه لاستخدامها خلال فترة الانقطاع.

أرقام التواصل مع شركة المياه

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أرقامًا للتواصل ولتلقي أي شكاوى أو استفسارات بشأن انقطاع المياه وهي: الخط الساخن 125، واتس آب 01271269587- والهواتف رقمي 01271196196- 01050509013.