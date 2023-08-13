يتطلع طلاب الثانوية العامة لشعبة علمي علوم إلى معرفة مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 في الجامعات المصرية في مختلف المحافظات، خاصة بعد انتهاء مرحلة التنسيق الأولى بحد أدنى 88.2%، ويجري الإعلان عن النتيجة غدا في مؤتمر صحفي.

موشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 في الجامعات المصرية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها نتيجة ونسبة مؤشرات النجاح والمجموع، وجاءت مشابة للعام الماضي، خاصة أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام مقارب للحد الأدنى العام الماضي، مما يجعل تنسيق هذا العام مقارب للعام الماضي، لتأتي مؤشرات تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 في الجامعات المصرية كالآتي:

- علاج طبيعي كفر الشيخ 374

- علاج طبيعي القاهرة 373

- علاج طبيعي بنها373.

- علاج طبيعي جنوب الوادي 372

- علاج طبيعي السويس 372

- علاج طبيعي بني سويف 372

أوراق التقديم لكليات العلاج الطبيعي في الجامعات المصرية

وحددت الجامعات المصرية في بيان لها أوراق التقديم إلي كلية العلاج الطبيعي لطلاب الثانوية العامة كالآتي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة

- صور شخصية

- بطاقة الترشيح من التنسيق

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- شهادة ميلاد للطالب وصورة منها

شروط الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي في الجامعات المصرية

وحددت وزارة التعليم العالي في بيان لها أن شروط القبول في كلية العلاج الطبيعي في الجامعات المصرية، أن يكون الطالب حاصل على المجموع المحدد للكلية بتنسيق الجامعات المصرية.