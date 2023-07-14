نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣.. بشرى سارة لطلاب شعبة علمي علوم

انتهت أمس امتحانات الثانوية العامة وفق الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم، ويترقب الطلاب وأولياء أمورهم نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، لينتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة جديدة من تحقيق طموحاتهم بالالتحاق بالكليات المفضلة وفقا للدرجات التي حصلوا عليها وما يحدده التنسيق.

ويستعد الطلاب بعد انتهاء ماراثون الامتحانات لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وما تتطلبه تلك المرحلة من أسئلة ذوي الخبرة للاستفادة من تجاربهم في تحديد الكليات المناسبة، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣

وحدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، لتكون في مطلع شهر أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن جميع نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها حتى الآن مبشرة، تشير إلى تخطي نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة بـ90% في اللغة العربية و91% في اللغة الأجنبية الثانية.

خطوات الحصول على نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣

وتتيح بوابة الوطن نتیجة الثانویة العامة ٢٠٢٣، للطلاب فور ظهورها، والتي يمكن الحصول عليها، باتباع الخطوات التالية:

- إدخال اسم الطالب رباعيا.

- ادخل رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختر المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ادخل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- ادخل رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- اضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ مبشرة

وقال الدكتور رضا حجازي، إنّ نتائج تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة مبشرة، فعلي سبيل المثال، حصل نحو 1000 طالب على الدرجات النهائية في امتحان الكيمياء، بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

تصحيح مواد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة، وجرى الانتهاء من تصحيح عدة مواد غير مضافة للمجموع واللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا والكيمياء واللغة العربية.