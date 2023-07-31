وزير التربية والتعليم يعلن أسماء أوائل شعبة علمي علوم

استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، أسماء أوائل الثانوية العامة لشعبة علمي علوم؛ إذ حصل الطالب محمود محمد عبد الفتاح على المركز الأول بمجموع 403 من أسيوط، والطالب زياد عادل السعيد على المركز الثاني بمجموع 403 من البحيرة.

أسماء أوائل الشعبة العلمية

كما حصلت الطالبة أميمة محمود أحمد، على المركز الثالث بمجموع 402 من الدقهلية، والطالب كيرلس نوناي يعقوب على المركز الرابع بمجموع 402 درجة من المنيا، والطالب معاذ عاطف عبد الفتاح، على المركز الخامس بمجموع 401 من بنى سويف، والطالب كريم ناصر عبدالفتاح، على المركز السادس بمجموع 401 من محافظة البحيرة، والطالب حسن شفيق حسن على المركز السابع بمجموع 401 من دمياط، والطالب كريم محمود رمزي على المركز الثامن بمجموع 405.5 من الدقهلية، والطالب محمد محمد التميمي على المركز التاسع بمجموع 400.5 من الدقهلية، والطالبة ياسمين شريف حسني، على المركز العاشر بمجموع 400 درجة من القاهرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التربية والتعليم في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز».