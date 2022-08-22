جامعة فاروس تكرم الطالبة ملك عبدالفتاح الشبشيري الأولى على شعبة علمي علوم

تستقبل جامعة فاروس الطالبة ملك عبدالفتاح الشبشيري الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وذلك بعدد درجات 402، وذلك لتكريمها علي تفوقها في الثانوية العامة وحصولها علي المركز الأول .

وقد صرح الدكتور أحمد مُصطفي وكيل الجامعة للتسويق والتبادُل والجذب الطُلابي بأن ذلك يأتي في إطار حرص مجلس أُمناء وإدارة جامعة فاروس علي تكريم الطُلاب المُتفوقين ودعمهُم لإستمرار التفوق من أجل مصرنا الحبيبة .

وأضاف الدكتور أحمد مُصطفي بأنه من المُقرر تسليم الطالبة درع الجامعه في حضور كُلِ من المُهندس علاء رجب رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمود مُحي الدين رئيس الجامعه والدكتور جمال بديع مُستشار رئيس الجامعة للوافدين والعلاقات الأكاديمية والسادة نواب وعُمداء ووكلاء الكُليات .

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد مُصطفي بأن جامعة فاروس بها 12 كلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهُم :

كلية طب الاسنان

كلية الصيدلة

كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية العلاج الطبيعي

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية

كلية العلوم المالية والإدارية

كلية اللغات والترجمة

كلية الفنون والتصميم

كلية الإعلام وفنون الاتصال

كلية السياحة وإدارة الفنادق

كلية علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأنها اول جامعة مصرية خاصة بالإسكندرية تم انشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 252 لسنة 2006 والقرار الجمهوري رقم 302 لسنة 2009 معتمدة ومعادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي وأن اعتماد كلية الهندسة من المعهد العالي للتكنولوجيا في السويد (KTH)أكبر وأعرق جامعة تكنولوجية بالسويد تم تأسيسها عام 1827مصنفة من أفضل (10) جامعات اوروبية في مجال الهندسة كما تقدم كلية العلوم الإدارية جامعة فاروس بالإسكندرية برنامج الشهادة المزدوجة لمنح درجة البكالوريوس في الاعمال والإدارة بالتعاون مع كلية ادارة الاعمال جامعة دبلن (TU Dublin) بإيرلندا وكذلك الجامعة

عضو إتحاد الجامعات العربية

عضو إتحاد الجامعات الأورومتوسطية

عضو وكالة الجامعات الفرنكوفونيةكما تحرص إدارة الجامعة على تطبيق متطلبات ISO 9001:2015 لكل إدارة في مجالها