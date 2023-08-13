صدور ديوان شعر عامية جديد «بشويش» للشاعر علي الشوكي عن هيئة قصور الثقافة

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة إقليم غرب الدلتا الثقافي تحت إشراف أحمد درويش رئيس إقليم غرب الدلتا ومحمد حمدي مدير ثقافة مطروح ديوان شعر العامية المصرية تحت عنوان «بشويش» للكاتب والناقد والصحفي علي الشوكي.

ملخصات لحلول المشكلات

وقال الكاتب إبن محافظة مطروح، اليوم، ببيان إن الجو العام للقصائد في الديوان يدور حول فكرة التعاطى مع الحياة والبحث عن ملخصات لحلول المشكلات تتعافى معه الروح من أزماتها الطاحنة مع الواقع في شكل بسيط ومكثف من اللغة الشعرية الرائقة التى تشى أكثر مما توضح، وتترك القصائد التى تتميز بقصرها على التكثيف والحضور الطاغى لمنتهى الآمال والتعلق بنهايات الأشياء في جو شعرة يهفو إلى الوصول إلى حكمة الحياة وفك ألغازها المحدقة بالمجتمع والواقع في بساطة شديدة.

ما لا تعرفه عن شاعر العامية علي الشوكي

والشاعر والكاتب الصحفى علي الشوكى سبق أن صدر له عام 2000 ديوان بالفصحى بعنوان «كطفل ألهو بوحدتي» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة وسبق أن فاز الشاعر بديوان بالعامية المصرية بعنوان «شيشة وقهوة وشوية مناظر» عام 2001 كأحسن ديوان بالعامية المصرية بالمركز الثالث في المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة، كما شارك بعدة تجارب للكتابة للمسرح وفازت أغانيه بجائزة أحسن تأليف أغاني مسرحية بإقليم غرب الدلتا في مسابقة الفرق القومية المسرحية للهيئة العامة لقصور الثقافة.