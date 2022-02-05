صاحب تريند «الطفاية دي» يظهر في معرض الكتاب: نشرت ديوان شعر «فيديو»

«التريند» قد يكون هدفا للبعض، في حين قد يكون بداية انطلاق للبعض الآخر، الشاب أيوب القاضي ابن الصعيد، وصاحب التريند الشهير «الطفاية دي"» كان هذا التريند نقطة انطلاقته، التي بدأ منها التعبير عن نفسه وطموحاتها المستقبلية غير المحدودة، والمشاركة في معرض «تراثنا» حيث شارك فيه، والذي اعتبره دفعة مهمة في حياته، يظهر هذه الأيام مشاركا في معرض القاهرة الدولي للكتاب بتجربة جديدة، وبكتاب شعر بالعامية بعنوان «هي فكرة» الصادر عن دار ميثاق.

صاحب «الطفاية دي»: «الكتاب ده» أول ديوان شعر لي في معرض الكتاب

وأضاف لـ«الوطن»: «يعني من قطار الركاب إلى معرض الكتاب، وما زال تحقيق الأحلام مستمرا حتى ينتهي الأجل، والكتاب يحتوي على قصائد بالعامية، والتي تتناول موضوعات تحفيزية، وحب الوطن»، مضيفا بحماس: «وهي أشعار عن ازاي الإنسان يكون متفائل ويثق في نفسه، لأنه برأيي اللي عايز ينجح بينجح، وعمرها ما كانت بكتر أو قلة الفلوس».

ويتضمَّن خطابا يربط العام بالشخصي، فيتساءل أيوب في إحدى القصائد التي تحمل «هي فكرة»، موجها كلامه للشباب: قلي أنت دورك ايه/ دوورك إن انت تبني/ إن انت تعمر..» قائلا إنه يكتب الأشعار منذ صغره، «ولما لقيت الناس معجبة باللي كتبته نشرته في أول كتاب».

وعن تأثير الشهرة، قال «أحب شيء استفدته من هذه الشهرة هو حب الناس»، متابعا: «داخل على المشاركة في عمل فني، سيتم تقديمه قريبا»، مفضلا الاحتفاظ بالتفاصيل.

وذكر أيوب القاضي أنه يواصل استكمال تعليمه في الفترة الحالية، ولن يكتفي إلا بالحصول على الدكتوراه، «لأقدم للآخرين نموذجا للشاب البسيط اللي جاه من بلد بعيد من محافظة قنا وبدأ مشروعه من خمسة جنيه، ولم يتمكن من استكمال تعليمه، وخرج من المرحلة الاعدادية يستكمل تعليمه إلى أعلى الدرجات العلمية» ليعرف الجميع أن ابن مصر يقدر يعمل الكثير لنفسه وبلده: «وحلمي الأساسي أن مصر نتستوردش أى شيء من الخارج».