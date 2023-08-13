«النقل» عن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة: تعرض حياة المواطنين للخطر

علقت وزارة النقل على تعرض قطار رقم 943/942 «مطروح/ القاهرة»، درجة ثالثة مكيفة والذي وصلت رحلته مساء أمس السبت إلى محطة رمسيس، للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة؛ مما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبي.

رشق القطارات بالحجارة ظاهرة سلبية

أكدت وزارة النقل في بيان، خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها إذ تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر وتعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأهابت وزارة النقل المواطنين المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين وعلى العربات والجرارات والقطارات التي هي ملك للشعب.

تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية

يأتي ذلك في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين إذ يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب يومياً، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة حيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة بكافة الخطوط وفي إطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على أرض الواقع وفي ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.