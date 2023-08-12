رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 1745 قضية مخالفات في القطارات ومترو الأنفاق

كتب:

محمد سيف
01:43 م | السبت 12 أغسطس 2023
قطارات

قطارات

نفذ قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 1745 قضية مخالفات في مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 12734 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و170 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 78 قضية مخالفات أبرزها (مخالفات مباني – محلات دون ترخيص – إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

اقرأ المزيد:

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

ضبط زيوت سيارات مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالشرقية

تحرير 235 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالإسكندرية  

«القومي للمرأة» ينفذ حملات للتوعية بالمشروعات التنموية في الشرقية
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.