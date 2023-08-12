ضبط 1745 قضية مخالفات في القطارات ومترو الأنفاق

نفذ قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط 1745 قضية مخالفات في مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 12734 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و170 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 78 قضية مخالفات أبرزها (مخالفات مباني – محلات دون ترخيص – إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).