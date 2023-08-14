نجل طبيب أطفال سوهاج يكشف وصية والده قبل رحيله.. مات في حادث قطار

«اشهد الله أن والدي كان صواما قواما بارا بأهله واصلا لرحمه، لا يغضب الله، ونحتسبه شهيدا ولا نزكيه على الله».. بتلك الكلمات بدأ الدكتور محمد أسامة نجل طبيب أطفال سوهاج الدكتور أسامة فوزي رئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج العام الذي لقي مصرعه، بحادث قطار بمدينة سوهاج، حديثه لـ«الوطن».

قال «محمد»، إن الجميع يشهد لوالده بحسن الخلق ووفاته كانت صدمة للجميع، وقد فوجئوا وهم أبناؤه بالأعمال والصدقات التي كان يحرص عليها، حيث حرص الكثير من أصحابها على الحضور لتقديم واجب العزاء ورواية مآثره.

فذلك يروى كيف أعطى طبيب أطفال سوهاج إيراد عيادته كاملا دون أن يحصيه لفتاة تكمل جهازها للزفاف، وأخرى تروي كيف كان يحضر دواء الأطفال من ماله الخاص ولا يتقاضي ثمن الكشف.

طبيب أطفال سوهاج.. ويبقى الأثر

وأضاف محمد، أن والده طبيب اطفال سوهاج كان يقسم المال بحافظة نقودة لعدة أقسام بينها قسم أطلق عليه، الصدقة ولم يخبر به أحدا حتى أنه عرفه من والدته مصادفة وغضب والده لذلك، فكان يرى أن يظل ذلك خفيا بينه وبين ربه، موضحا أن والده كان بارا بوالديه، وبلغ بره بوالدته أن يصلي الفجر يوميا ويذهب لوالدته يقرأ عليها الأذكار والأوراد لترددها معه، كما كان قائما لليل ويحث أبناءه على ذلك، ويدعوهم لتقوى الله قائلا، ألا أن سلعة الله غالية.

طبيب أطفال سوهاج يترك وصيته

وكشف محمد، أن والده كان دائما يكتب وصيته والتي تضمنت بأنه بريء من البكاء والنحيب عليه بعد وفاته وكل ما يغضب الله، مؤكدا أن والده تولى رئاسة قسم الأطفال بمستشفى سوهاج العام ليقوم بواجبه تجاه الأطفال.

واختتم: أن آخر خطوات والده بالخير ذهابه رفقة والدته وأشقائه لمحطة سوهاج ليودعهم للسفر لصلة الرحم فكان آخر وداع بينهم.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد مصرع طبيب أطفال سوهاج إثر سقوطه بمحطة قطار سوهاج وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وشيع جثمانه الآلاف من أبناء محافظة سوهاج وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.