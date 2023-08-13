مصرع شاب غرقا في نهر النيل بالمنشأة جنوب سوهاج

شهد مركز ومدينة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مصرع شاب غرقا في نهر النيل لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى المنشأة المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

مصرع شاب غرقا في نهر النيل

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة يفيد بغرق شاب في نهر النيل بشارع البحر بمدينة المنشأة.

غرق الشاب لعدم إجادته السباحة

وبالفحص تبين غرق «أ. م . م»، 30 عاما، بنهر النيل بناحية شارع البحر أثناء الاستحمام، ونظرا لعدم إجادته للسباحة لقي مصرعه، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.