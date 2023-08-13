حبس مزارع 4 أيام لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات الجوار في سوهاج 

قررت جهات التحقيق المختصة، بمركز ساقلته، شمال شرق سوهاج، بحبس «أ.ر.أ» 32 سنة 4 أيام على ذمة التحقيق عقب قيامه بإطلاق أعيرة نارية على مزارع آخر، وطعنه بسلاح أبيض من أبناء عمومته بناحية قرية العوامية دائرة المركز بسبب خلافات الجوار وخلافات عائلية من بينهما.

إطلاق النار عليه وطعنه بسلاح أبيض بالرقبة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تمكنت من ضبط المتهم بقتل مزارع آخر أثناء تواجده بالزراعات في ناحية قرية العوامية، عقب إطلاق النار عليه وطعنه بسلاح أبيض بالرقبة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات العثور على جثة «م. س. ع» 47 عاما، داخل الزراعات جثة هامدة مصابا بطلق ناري بالفخذ الأيمن وجرح طعني بالرقبة تم نقله للمستشفى إلًا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه داخل استقبال المستشفى.

إطلاق نار على مزارع

توصلت الحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحمد.ر.أ» 32 عاما، حيث قام المتهم بعقد النية وتربص بالمجنى وقام بإطلاق النار عليه أثناء تواجده بالزراعات مستخدما بندقية آلية ما أدى إلى إصابة بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وعقب ذلك قام بطعنه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته بجرح طعني بالرقبة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة بسبب خلافات الجيرة وخلافات عائلية، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قرارها المذكور.