تفاصيل جلسة الغرفة التجارية بالإسكندرية لتشكيل مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، جلسة إجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد والأعضاء وكان مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية قد فاز في الانتخابات التي أجريت في مطلع الشهر الماضي وتقرر الاجتماع الإجرائي لتشكيل هيئة المكتب والتي ظل فيها أحمد الوكيل محتفظا بمنصب رئيس الغرفة.

قال الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية لـ«الوطن» إن تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بالإسكندرية جاء بالتوافق بين الأعضاء المنتخبين حيث يتم العمل في جو صحي أسرى فعملنا تطوعي من أجل خدمة التجار والعمل الدائم على حل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم مع توفير كافة الخدمات التي ينتج عنها أداء جيد لخدمة السوق المصرى مما يعود بالنفع على المواطنين في توفير سلع ومنتجات عالية الجودة وبأقل سعر.

تشكيل مجلس الإدارة

وأضاف الغنيمي أن تشكيل هيئة مكتب الغرفة جاء بما يخدم مصالح تجار الإسكندرية ويناسب طموحات الغرفة في تقديم أفضل أداء يرضي جميع أطراف منظومة التجارة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالآتي:

أحمد الوكيل رئيس الغرفة-النائب الأول أحمد حسن -النائب الثاني أحمد صقرالسكرتير العام عمرو مصيلحي -أمين الصندوق الدكتور ياسر المناويشي -أمين الصندوق المساعد : المهندس شريف بقطر وجاءت عضوية مجلس الإدارة المهندس محمد فتح الله - الدكتور عمر الغنيمى- محمد حفني.

ويأتي تشكيل هيئة المكتب، عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة، بتعيين نفس عدد الأعضاء المنتخبين ليصبح نصاب مجلس إدارة الغرفة يتكون من 9 أعضاء منتخبين و 9 أعضاء معينين ليكتمل تشكيل المجلس بعدد 18 عضواً.

الأعضاء المعينون

أشرف إبراهيم منير الجزائرلي - شريف زكى سعيد مختار- أشرف خالد داود - المهندس البديوي السيد محمد علي - إسماعيل نبيل ياقوت أبوحمد - رانيا علي محمود مهران - محمود أحمد مرعي - أحمد نبيل زكريا الكاتب وأخيراً كرم كردي عبدالفتاح ممثل غرفة الإسكندرية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.