عوض تاج الدين: مستشفيات عين شمس استقبلت مليون مريض العام الماضي

عقب محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف العمل للانتهاء من تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى من خلال إنشاء بنية تحتية طبية متطورة، وطريقة بيئة عمل جاذبة والقضاء على المجتمعات العشوائية، التي تحيط بالمنطقة.

تحويل منطقة عين شمس لمدينة طبية كاملة

قال محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «الرئيس صدق على تحويل مجموعة مستشفيات عين شمس، إلى مدينة طبية كاملة، وهي فعلا فيها المقومات التي تجعلها مدينة طبية متكاملة».

وأكمل قائلا: «صدق الرئيس على توفير كل الإمكانات المتاحة لإستكمال هذا المشروع الكبير كي تصبح مدينة طبية بمعنى الكلمة والمكان في العباسية، ويوجد مجموعة من المستشفيات في هذه المنطقة مثل مستشفى الجامعة، ومعهد القلب بالجامعة ومستشفى الدمرداش ومستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى الطب النفسي والأطفال والنساء والتوليد، وحجم هذه المنطقة ضخم للغاية، فيوجد لدينا 3500 سرير».

استكمال أكبر مستشفى طوارئ

أضاف عوض تاج الدين: «ويتم الآن استكمال أكبر مستشفى طوارئ، ومنها مركز دم ومستشفى أورام ومجموعة طبية من القلب والأعصاب ومركز بحث كبير للغاية، ويوجد كوادر طبية من كل أنحاء الجمهورية، ويعمل الآن ويستقبل الآلاف من المرضى يوميا، وسيكون سند كبير للغاية للمنظومة الطبية في مصر».

وأكمل تاج الدين: «المستشفيات المتواجدة مستشفيات عريقة وخدمت طلاب الطب، ويوجد بها مراكز بحثية قوية للغاية، ويخدم يوميا آلاف المرضى العام الماضي، استقبل المستشفيات مليون مريض».