رئيس «سيماف»: مصر دخلت عصر توطين صناعة عربات مترو الأنفاق

قال اللواء أحمد شاكر، رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، إن الدولة المصرية بدأت دخول عصر توطين صناعات عربات مترو الأنفاق من خلال مصنع سيماف، مضيفا أن العمل بدأ بتكوين مكونات العربات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم تجميع مكونات عربات المترو بنسبة 100%، مشيرا إلى أن العقد المبرم مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية عبارة عن 80 عربة مترو يتم تشغليها في 10 قطارات.

صناعة القطارات وفق حسابات علمية

وأشار إلى أن خطوط الإنتاج في هذا الاتجاه لها حسابات علمية، طبقا للتوقيتات المحددة لتسليم القطارات، مؤكدا أن تصنيع 10 قطارات في مصر يسهم في توطين صناعة السكك الحديدية.

وشدد رئيس مصنع مهمات السكك الحديدية، على أن المصنع لديه التكنولوجيا الحديثة في مصنع سيماف، لافتا إلى أنه يجري في المصنع تطوير التصميمات والمعدات وتأسيس البنية التحتية للمنشأ الصناعي حتى يستوعب الطاقة الإنتاجية.

سيماف يصنع جميع أنواع عربات السكة الحديد

وأوضح أن مصنع سيماف، يقوم بتصنيع جميع أنواع عربات السكة الحديد بكافة أنواعها، مضيفا أن المصنع يعمل أيضا على تصنيع قطار نقل الغلال من الموانئ إلى الصوامع.

وأردف شاكر، بأن نقل البضائع بالقطارات، له أهمية كبرى تتمثل في توفير الوقت والمال كما أنه يحقق السرعة في النقل، موضحا أنه يتم العمل أيضا على تصنيع عربات نقل البضائع ومترو الأنفاق.