أحمد موسى: تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة بفضل الرئيس السيسي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلام المعادي على مدار السنوات الماضية، يشن هجوما على الدولة دائما، بسبب إدعائها بعض الأخبار على الدولة المصرية والرئيس السيسي، بهدم بعض دور العبادة.

تطوير مساجد آل البيت

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة حريصة على تطوير وتجديد دور العبادة «مساجد وكنائس»، موضحًا أن الفضل يعود للرئيس السيسي، في تطوير وتجديد المساجد، وهذا ما نراه منذ توليه الحكم.

وأضاف «موسى»، مساء اليوم، أنه جرى تطوير أكثر من 10 آلاف مسجد بتكلفة 10 مليارات جنيه منذ 2014، موضحًا أن هذا التطوير والتجديد، جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

قبل تطوير المسجد كان هناك العديد من المشاكل

تابع: أن الرئيس السيسي أمر بتطوير وتجديد مساجد «آل البيت»، معقبا: «قبل تطوير مسجد السيدة النفسية، كان المصلين والمترددين على المسجد، يواجهون العديد من المشاكل والمظاهر غير المناسبة، لكن بعد تطوير مسجد السيدة نفيسة، أصبح يليق باسم مصر».

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تطوير كل القطاعات التي تهم المجتمع، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، يولي اهتماما كبيرا لدور العبادة، حيث تم تطوير أكثر من 1200 مسجد هذا العام.

الناس هتدعي للرئيس السيسي

وأشار موسى، إلى أن الدولة قامت بتطوير مسجد السيدة نفسية وحافظت على طابعه الديني والأثري، موضحًا أن تطوير مسجد السيدة نفسية كلف نحو 50 مليون جنيه.

واختتم حديثه: «الرئيس السيسي يحافظ على دور العبادة، وهو محب لآل البيت، والبني صلى الله عليه وسلم، هذا رجل يعمل من أجل الوطن والدين، الناس اللي هتصلى في المساجد اللي تم تطويرها هتدعى للرئيس السيسي لأنه يخدم الإسلام في مصر، يجب علينا التوقف أمام يفعله الرئيس السيسي في كافة دور العبادة، علينا أن نتوقف أمام ما يفعله».