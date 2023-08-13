«النقل»: مصنع «سيماف» في حلوان لا يقل عن المصانع العالمية

أشاد تقرير لوزارة النقل، بالمستوى المتقدم في عملية تصنيع الوحدات المتحركة في مصنع «سيماف» بحلوان، التابع للهيئة العربية للتصنيع، مؤكّدًا أنَّ المصنع لا يقل عن المصانع العالمية، وبه إمكانيات متطورة ومنتج جيد يتمّ تصنيع وفق المواصفات العالمية.

عمليات التصنيع في المصنع تتم وفق خطط واضحة ولوحات تصميمة

وخلال مؤتمر صحفي في مقر مصنع سيماف، اليوم الأحد، على هامش استلام القطار الجديد المصنع محليا، أضافت وزارة النقل، أنَّ عمليات التصنيع في المصنع تتمّ وفق خطط واضحة ولوحات تصميمة ومراقبة جودة على مستوى متقدم، على يد نخبة من المهندسين الذين لديهم خبرة سابقة في عملية التصنيع وحصلوا على تدريبات مكثفة في تخصصاتهم.

وفي سياق متصل، أكّدت وزارة النقل، التوجه إلى تعميق التصنيع المحلي، ونموذج ما يتم في مصنع سيماف في حلوان في مجال الوحدات المتحركة بالسكك الحديد، وفق خطة طموحة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي وهو توطين الصناعة في مصر.

تعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة

وأشارت إلى أنَّه يتمّ حاليًا إنشاء 7 مصانع متخصصة في مصر لكل ما يتعلق بالسكة الحديد ووحدات الجر الكهربائي، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة «ألستوم» الفرنسية والتعاون مع شركة تالجو الاسبانية العالمية والتعاون مع شركة «Colway» الإسبانية، فضلاً عن التعاون مع شركة «لينزا مصر» و«هيونداي روتيم» لإنتاج عربات المترو في مصنع «نيرك» بشرق بورسعيد.