أدعية لسعة الرزق وسداد الدين.. رددها في جوف الليل

الدعاء من الوسائل التي أمرنا الله عزوجل باللجوء إليها في الدنيا وذكرت في العديد من مواضع في القرآن الكريم ومنها ما جاء في كتاب الله العزيز«وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، ولكن يظل دعاء الفجر من أهم الأدعية لأن الله عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ليستجيب لدعوات عباده.

أدعية عند الفجر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية عددا من الأدعية التي أوصت دار الإفتاء المصرية بترديدها عن الفجر ومنها:

نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج.

اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا.

نسألك رزق واسع ويقينا صادق وقلبا خاشع وعلم نافع وعمل صالح متقبلا.

ـ يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.

ـ اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.

ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

ـ اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همِّي.

ـ اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.