الكاتب الصحفي رفعت رشاد: الدولة تبذل جهودا لتحقيق رفاهية المواطنين

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المشروعات القومية تتضافر بها الجهود ما بين الجهد الحكومي وجهد القطاع الخاص، والجهود المحلية، التي جزء منها على المستوى القومي وآخر على الصعيد المحلي، بحيث إنها تتكامل وتتضافر مع بعضها وتعطي في نهاية الأمر النتيجة المأمولة التي تهدف إليها الدولة.

الدولة هي الراعي لمواطنيها

وأضاف «رشاد»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة هي الراعي لمواطنيها، وبالتالي هي تبذل جهود في كل المجالات داخليا وخارجيا لتحقيق رفاهية المواطنين، بالنسبة للخارج على الدولة أن تجذب الاستثمارات وتصدر وتستورد وتوفر للمواطن كل مستلزمات الحياة، وهذا ما تفعله مصر.

وأشار إلى أن الدولة أعطت مجموعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي توصف بمشروعات الحماية الاجتماعية التي تضفي مظلة من الحماية للفقراء والفئات الأكثر احتياجا.

تكامل برامج الدعم مع المبادرات

وأوضح أن برامج الدعم النقدي ولا سيما «تكافل وكرامة»، والعيني في بعض المواسم تتكامل مع المشروعات والمبادرات حسب احتياجات الناس في المناطق لكي يندمجوا داخل المجتمع.