اجتماع وحدات حماية الطفل بالجيزة.. تقديم الدعم الفني وتوفير مترجم إشارة

تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف حماية حقوق الطفل؛ عقد بديوان عام محافظة الجيزة الاجتماع الدوري لوحدات حماية الطفل بالجيزة، برئاسة الأستاذة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

وخلال الاجتماع، استقبلت نائب المحافظ، إحدى الحالات الواردة بوحدة أوسيم، حيث ناقشت الإجراءات المتخذة حيالها، التي كفلت لها العيش الكريم بعد إخراجها من دائرة الخطر، موجهةً بتقديم الدعم اللازم لها.

إنجازات وحدات الحماية

كما اطلعت نائب المحافظ، على بيان بإنجازات وحدات الحماية، وناقشت البلاغات الواردة من الخط الساخن لنجدة الطفل التي بلغ عددها 350 بلاغا.

وأكدت هند عبد الحليم، على إنهاء الوحدات لعدد 312 بلاغا منها، بالإضافة إلى إحباط 6 حالات زواج أطفال بحي الطالبية ومركزي منشأة القناطر وأطفيح، داعيةً المواطنين إلى ضرورة المشاركة الإيجابية للقضاء على الجرائم الموجهة ضد الأطفال من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تجاههم على رقم الخط الساخن لنجدة الطفل (16000).

كما وجهت نائب المحافظ، بضرورة توفير مترجم إشارة بكل وحدة لمساعدة الحالات الواردة من الأطفال ذوي الهمم، وتوجيه حملات لتقديم الدعم الفني بالوحدات، لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة لخدمة المواطنين، مشددةً على استيفاء بيانات الخدمات المقدمة للأطفال من مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والقوى العاملة والتأمين الصحي لسرعة بحثها واتخاذ اللازم حيالها.

وأشاد صبري عثمان، مدير الشئون القانونية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بدور مؤسسات وأفراد المجتمع المدني في تقديم الدعم لوحدات حماية الطفل والتعاون في حالات الأطفال المعرضين للخطر.

الخط الساخن لنجدة الطفل

كما أشار إلى أن محافظة الجيزة، جاءت بالمركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية في استقبال عدد البلاغات الواردة على الخط الساخن لنجدة الطفل والاستجابة الفورية لها، نتيجة لدور المحافظة والوحدات في زيادة وعي المواطنين تجاه قضايا الطفل والجرائم الموجهة ضدهم وتعريفهم بالأدوات المتوفرة لحمايتهم وعلى رأسها الخط الساخن لنجدة الطفل.

حضر الاجتماع ممثلو المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهبة الله عطا، مدير الأمومة والطفولة بالمحافظة، وأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفل بالجيزة، وممثلو مديريات الصحة والتضامن والتربية والتعليم والقوى العاملة والتأمين الصحي، ومديرو وحدات حماية الطفل الفرعية بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.