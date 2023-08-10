كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس.. اعرف قيمة الدعم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس، مشيرة إلى أنّه يتم صرف الدعم في منتصف كل شهر، أي يوم الثلاثاء 15 أغسطس، لنحو 5.2 مليون أسرة أي بإجمالي 22 مليون مواطن، موضحة أنّه يجوز الجمع بين الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» في آن واحد مع إمكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس

وعن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس، يُتّبع ما يلي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

- إدخال الرقم القومي لصاحب تكافل وكرامة المكون من 14 رقمًا.

- الضغط على كلمة استعلام.

- يظهر الاستعلام عن دعم شهر أغسطس 2023.

- يظهر اسم المواطن.

- رقم كارت الصرف.

- نوع الكارت.

- المبلغ المستحق.

- في حال إيقاف الكارت تظهر التفاصيل.

- فى حال استحقاق الدعم تظهر قيمة الدعم المستحق.

- يمكن اتباع نفس خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023؛ لتقديم شكوى على موقع التضامن فيما يتعلق بتكافل وكرامة.

قيمة تكافل وكرامة شهريا

- «المطلقة - الأرملة - المهجورة - المنفصلة- زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل» دون أبناء: 437.50 جنيه.

- المسن 65 سنة فأكثر / المعاق غير القادر على العمل: 562.50 جنيه.

- يتيم الأبوين - كريمو النسب - مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ 26 سنة: 437.50 جنيه.

- التلميذ بالمرحلة الابتدائية 100 جنيه.

- التلميذ بالمرحلة الإعدادية 125 جنيهًا.

- التلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا.

- الطالب بمرحلة التعليم الجامعي 200 جنيه.