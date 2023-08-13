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رفعت رشاد: مبادرة حياة كريمة هي مظلة كبيرة وشاملة لتلبية احتياجات المواطنين

كتب:

محمد عزالدين
11:25 م | الأحد 13 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي رفعت رشاد

الكاتب الصحفي رفعت رشاد

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن مبادرة حياة كريمة هي مظلة كبيرة وشاملة للعديد من البرامج الفرعية داخل المحافظات والمجتمعات المحلية، وعلى المستوى القومي أيضا، وحياة كريمة هي نوع من تكريس حقوق الإنسان المصري في حماية الدولة له والحصول على احتياجاته التي لا يستطيع بمفرده أن يحصل عليها.

الاندماج داخل المجتمع

وأضاف «رشاد»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن برامج الحماية الاجتماعية بشكل عام تهدف أن يكون الإنسان قادراً على الاندماج في المجتمع لكي يكون منتجاً فإذا تركت 20 مليوناً أو 10 ملايين من المواطنين غير منتجين فهم سيصبحون عالة على المجتمع.

ولفت إلى أنه في الوقت ذاته يجب أن تتعامل بعدالة مع المواطنين، والجزء غير القادر يحتاج إلى دعم ومساعدة الدولة من خلال هذه البرامج ومن ضمنها حياة كريمة.

«حياة كريمة» برنامج كبير ترعاه الدولة

وأوضح أن حياة كريمة برنامج كبير ترعاه الدولة إلى حد بعيد، وتوفر له ما يقرب من نصف تريليون جنيه في مختلف فروعه، فدخل به تفاصيل الحياة اليومية المصرية وتقسيم القرى إلى الأكثر فقرا فالقرى التي يزيد بها النسبة عن 50% إلى أقل من 50%، وكل ذلك يحدث بشكل ممنهج.

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