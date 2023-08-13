حياة كريمة بـ«البحيرة».. 79 إنجازا حولت «الأبعادية» إلى قرية نموذجية

«مشروعات المبادرة الرئاسية فى قرى محافظة البحيرة حلم واتحقق قدام عنينا». هكذا عبّر عبدالرحمن عبدالله، أحد أهالى قرية «الأبعادية»، عن سعادته بافتتاح مشروعات «حياة كريمة» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشهر الماضى.

الأهالى: عندنا كل الخدمات ومش محتاجين ننزل المدينة.. معالم القرية تغيرت بالكامل بعد افتتاحات الرئيس

وقال «عبدالله»، لـ«الوطن»: «الأبعادية مبقتش قرية، إحنا بقينا مدينة زى أى مدينة، عندنا نفس خدمات المدن ومش محتاجين ننزل المدينة، بنخلص أوراقنا من هنا»، مشيراً إلى أن «حياة كريمة» تضم 79 مشروعاً جديداً.

وقال الحاج إبراهيم خضر، أحد أهالى «الأبعادية»: «حلم القرية النموذجية بقى حقيقة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسى وزيارته لينا وافتتاح المشاريع، كان شرف كبير لينا وكان أول رئيس يزورنا».

وأعرب عن فرحة أهالى القرية بمشروعات هذه المبادرة التنموية التى غيّرت وجه الحياة بهذه المناطق التى طواها النسيان لعقود طويلة، على حد وصفه، مشيراً إلى أن معالم القرية تغيرت بشكل كامل مع افتتاحات الرئيس: «بقينا نموذج يحتذى به فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة».

يذكر أن مبادرة «حياة كريمة» فى قرية الأبعادية تضم 79 مشروعاً بجميع القطاعات الخدمية، منها 13 مشروعاً بمياه الشرب، و8 مشروعات كهرباء، ومثلها للصرف الصحى، و3 للشباب والرياضة، ومشروعان للرى، و9 بقطاع الصحة، و22 للاتصالات، و7 لبناء المدارس الجديدة، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعَى الغاز والتضامن الاجتماعى.

كما شهدت القرية افتتاح أكبر مجمعات للخدمات الحكومية يضم المركز التكنولوجى للمعلومات ومركزاً للخدمات الزراعية ومركزاً للبريد، وسوقاً نموذجية، ومركزين للإسعاف والأطفال. وانطلقت القوافل الطبية لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى؛ لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها، إضافة إلى رفع قدرات شباب القرية وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة الأنشطة الرياضية.