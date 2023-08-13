أعراض فيروس كورونا الجديد.. وتحذير «الصحة العالمية»

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أعراض فيروس كورونا الجديد المسمى بمتحور إيريس، والذي أثار حالة من القلق والخوف في مختلف المواطنين في أغلب دول العالم بعد أن ظهر هذا الفيروس في دولة ألمانيا لأول مرة في مارس الماضي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أعراض فيروس كورونا الجديد بعد إصابة أكثر من مليون حالة به ووفاة نحو 3100 شخص خلال الشهر السابق، وتشمل الأعراض (الحمى، التهاب الحلق، سيلان الأنف والسعال، وآلام الجسم والعضلات، والشعور بالتعب والإسهال، وضيق التنفس) وهي تشبه نفس الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد العادي وليس المتحور فقط في ظل وجود الجائحة وعدم انحسارها كليا حتى الآن.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا الجديد؟

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه في حال ظهور أعراض فيروس كورونا الجديد، فإنه عليك التوجه إلى أقرب طبيب لفحص حالتك الصحية فقد تتشابه هذه الإصابات مع مرض أخرى وقد تكون أيضا هي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولا تختلف هذه الأعراض عن التي جاءت عندما ظهر الفيروس لأول مرة في نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية، وحرصت عدة دول على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنها البريطاني والأمريكي والبرازيلي والروسي من أجل السيطرة على الإصابة بالمرض وتقليل المضاعفات عند الإصابة به.