الإعلامية إيمان الحصري: متحور كورونا الجديد لا يتسبب في حالات مرضية شديدة

أكدت الإعلامية إيمان الحصري، إنه مع بدء ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا والولايات المتحدة بسبب متحور فرعي يطلق عليه «EG.5»، أشارت تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وصول الحالات الجديدة إلى مليون حالة وهناك أكثر من 3,100 حالة وفاة للشهر الماضي فقط، موضحة أن متحور كورونا الجديد لا يتسبب في حالات مرضية شديدة.

الحصري: متحور إيريس يصيب الأشخاص الأضعف مناعياً

وأضافت «الحصري» خلال تقديمها إحدى فقرات برنامجها «مساء dmc» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن نسبة الوفاة بسبب المتحور الجديد «إيريس» أعلى من كورونا كما يُقال؛ خاصة مع بداية ظهور الفيروس في الولايات المتحدة، مستندة إلى ما أكدته منظمة الصحة العالمية من أنَّ السلالة الجديدة وظهورها يُذكر العالم أن الفيروس لا يزال ينتشر في أنحاء العالم ويتحور ويؤثر أو يصيب السكان الأكثر ضعفا أو مناعتهم أقل وهو نفس ما قيل وتردد مع ظهور كوفيد-19.

منظمة الصحة تضيف المتحور الجديد لسلالات كورونا المتداولة

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري، «منظمة الصحة العالمية أعلنت إضافة المتحور الجديد لقائمة السلالات المتداولة حالياً والتي يتم مراقبتها بشكل كبير، فيما صرحت وزارة الصحة في مصر أن هناك حالات إصابة بـ كورونا بداية من شهر أبريل وتنخفض بشكل ملحوظ».

وأشارت «الحصري»، إلى التحذيرات من المتحور الجديد وتأكيدها أنه لا يوجد حالات وفاة بسبب الفيروس منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن وجميع المتحورات المنتشرة حالياً ينتمي للمتحور الأم أوميكرون ولا يتسبب في أي حالات مرضية شديدة.