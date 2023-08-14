«تعليم الإسكندرية»: متابعة مستمرة لاختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM تمت المتابعة لاختبارات الطلاب الإلكترونية بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

أهمية الاختبارات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن الهدف من إجراء هذه الاختبارت هو اختبار الطلاب المتميزين إلى جانب تفوقهم الدارسي للحصول على جيل متمكن من التعامل مع التكنولوجيا ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الهام للمساهمة العملية في التحول الرقمي الذي تتجه إليه الدولة لتسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين في مختلف المؤسسات الحكومية.

جيل واثق ومثقف

وأضافت نادية فتحي وكيل مديرية تعليم الإسكندرية أن متابعة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» جاءت لإعطائهم الثقة والتأكد أن الاختبار تتم بشفافية كاملة ولرفع الروح المعنوية لديهم لأننا نرغب في جيل واثق من نفسه ومن علمه وثقافته حيث أن سياسة الوزارة تهدف إلى تخريج أجيال تستطيع وضع مصر في مكانها الطبيعي كإحدى الدول المتقدمة تكنولوجيا.