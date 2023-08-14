في ذكرى وفاتها.. تعرف على الاسم الحقيقي للفنانة الراحلة شويكار

في مثل هذا اليوم الموافق 14 أغسطس 2020، مر 3 أعوام على وفاة الفنانة شويكار، التي وافتها المنية بعد حياة إبداعية، قدمت خلال هذه الفترة أكثر من 100 عمل في السينما والمسرح والراديو والدراما، وما إلى ذلك، وأصبحت واحدة من الفنانين، أجمل نجوم عصر الفن الجميل ممزوجة بالموهبة والكوميديا ​​والعفوية والعمل الجاد.

اسم شويكار الحقيقي ومعناه

ويتساءل الكثير من المتابعين عن الاسم الحقيقي للفنانة شويكار، خاصة أن اسمها غريب عند مسامع البعض، وفي أحد البرامج التلفزيونية كشفت الفنانة بأن اسمها الحقيقي هو شويكار، موضحة معنى اسمها.

تحكي الفنانة شويكار في لقاء تلفزيوني نادر مع الإعلامية سامية الإتربي عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني الحافل، فتقول إن اسمها تركي يعني «شق القمر المسكر» بينما اسم جد والدها «طوب صقال» يعني «ذو اللحية المدببة».

حياتها في الصغر

ولفتت إلى أن والدها اضطر إلى الحاقها بمدرسة داخلية هي وإخوتها منذ صغرهم، وظلوا فيها حتى الكبر، ولم يروا والدهم إلا على فترات قليلة، حيث كان يسافر لإخوته لمساعدتهم في أرضهم، وكان يصطحب معه والدتهم.