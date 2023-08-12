كواليس لقاء ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبد الوهاب بالساحل الشمالي «فيديو»

التقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالمطربة شيرين عبدالوهاب في الساحل الشمالي، اليوم السبت، حسبما كشفت الأولى عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

ونشرت ياسمين عبدالعزيز، مقاطع مصورة تجمعها بـ«شيرين»، وأضافت عليها عدد من «الفلترات» الكوميدية، ما أثار إعجاب متابعيها وفقا لما جاء في تعليقاتهم على الفيديوهات.

شيرين تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ظهور شيرين مع ياسمين عبد العزيز هو الأول لها، بعد شائعات انتشرت قبل أيام حول حالتها الصحية، وهو ما نفته شيرين في بيان رسمي، مؤكدة أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وتجهز لأعمال غنائية جديدة.

ياسمين والعوضي يستجمان في الساحل الشمالي

وتتواجد ياسمين عبدالعزيز حاليا مع زوجها أحمد العوضي في الساحل الشمالي، حيث يقضيان إجازتهما الصيفية هناك، ومن المقرر عودتهما للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري.