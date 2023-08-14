بذكرى وفاتها.. ابنة شويكار تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدتها

يصادف اليوم 14 أغسطس ذكرى وفاة فنانة مصرية جميلة استطاعت من خلال فنها الاستثنائي أن تخلق تاريخًا واسمًا سيعيش في قلوب جميع المشاهدين بعد فترة طويلة من رحيلها، خاصة مع بطلاتها المختلفة وشخصيتها الفريدة، إذ جذبت شويكار دائمًا انتباه كل من يتبعها.

كانت دايما بتقول الحمد لله

«دايما بتقول الحمد لله ومشتكتش من حاجة وقالت تعبانة»، بهذه الكلمات أوضحت «منة الله»، ابنة شويكار، خلال مكالمة هاتفية سابقة في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، بأن والدتها لم تعان من أي أمراض تسببت في وفاتها: «هي فعلًا مكنتش تعبانة، ربنا أراد لها السلام لغاية آخر لحظة».

تميزت الفنانة الراحلة بالحنان والتواضع بحسب حديث «منة»: «كانت متواضعة لأقصى درجة وعندها حنان رهيب»، أما عن نشاطها في المنزل: «كانت جميلة وست بيت أوي وتطبخ حلو أوي كان دمها شربات».

وتابعت ابنة الفنانة شويكار بأن آلام في البطن هي ما شعرت به والدتها قبل رحيلها: «يومين بس بطنها وجعتها»، لتصف رحيلها بالهادئ: «هي رحلت في هدوء وسلام، قالتلي لما هروح المستشفى مش هرجع تاني».

علاقة شويكار بابنتها

تحدثت «منة» عن علاقتها بوالدتها الراحلة: «مكنتش علاقة أم وبنتها، إحنا أصحاب وإخوات، كانت كل حاجة، وهي هتفضل مكملة وكل الناس بتحبها لأنها بتحب كل الناس».