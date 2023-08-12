غياب نجوم الفن عن عزاء الفنانة منحة زيتون.. ممثل واحد ضمن الحاضرين

غاب نجوم الفن عن حضور عزاء الفنانة منحة زيتون الذي أقيم، مساء اليوم، داخل مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.

وشهد العزاء حضور أسرة الفنانة الراحلة وعدد من أصدقائها المقربين، بالإضافة إلى الفنان حسان العربي الذي بدت عليه ملامح الحزن الشديد على رحيل منحة زيتون، لاسيما أنها كانت واحدة من أصدقائه المقربين.

تفاصيل وفاة الفنانة منحة زيتون

وغيب الموت الفنانة منحة زيتون، صباح الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 63 عام، حيث شُيعت جنازتها من مسجد النور بالعباسية ووارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

محطات في حياة الفنانة منحة زيتون

واشتهرت منحة زيتون بشخصية «أم فرحات» التي جسدتها في فيلم "همام في إمستردام" مع الفنان محمد هنيدي، كما كانت لها بصمات واضحة في السينما والدراما التليفزيونية، إذ شاركت في أفلام عديدة أبرزها «الرجل الأبيض المتوسط، بحب السيما، مواطن ومخبر وحرامي، سكوت حنصور، كذلك في الزمالك»، بالإضافة إلى مسلسلات «عفاريت السيالة، فارس بلا جواد» وغيرها من الأعمال التي قدمت فيها أدواراً متنوعة.