إصابة عامل بسبب نشوب حريق في شقة بأكتوبر

أصيب عامل بحروق متفرقة بالجسم بسبب نشوب حريق بشقته، وتمّ نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من المقدم محمد داوود رئيس مباحث أكتوبر ثالث يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حريق بشقة بدائرة القسم.

وانتقل المقدم محمد داود رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالشقة واحتراق الصالة وإصابة عامل، 55 سنة، بحروق من متفرقة بالجسم من الدرجة الثالثة.

ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات الصالة

وتبين بالفحص أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى احتراق محتويات الصالة بأكملها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتمّ إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.