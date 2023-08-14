إحالة المتهمين بسرقة خزينة أموال في محطة وقود للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة عامل ونجله بتهمة سرقة خزينة أموال بمحطة وقود في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات معهما.

سرقة خزينة بها مبلغ مالي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات ما تبلغ من قبل مسؤول إحدى شركات الغاز، يفيد بتعرض فرعها الكائن في دائرة المركز، لسرقة خزينة حديدية داخلها مبلغ مالي.

التحريات حول الواقعة

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أسفرت عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بمحطة الوقود المُشار إليها، ونجله الذي يعمل في ذات المحطة، محل إقامتهما في دائرة مركز شرطة منوف بمحافظة المنوفية.

القبض على المتهمان

وبتقنين الإجراءات، جرى استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وقررا أنّه نظرًا لمرورهما بضائقة مالية عقدا العزم على الاستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية.

وأضافا المتهمان أنّهما اتجها إلى المحطة مُستقلان دراجة نارية «ملك أحدهما»، ودخلا واستوليا على الخزينة المُشار إليها بأسلوب المغافلة ولاذا بالفرار، كما أرشدا عن مكان إخفائهما للخزينة دون فتحها بغرفة مُستأجرة بدائرة المركز، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.