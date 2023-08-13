الحماية المدنية تخمد حريق مخزن أخشاب في التجمع

شهدت منطقة التجمع الأول في محافظة القاهرة، نشوب حريق داخل مخزن أخشاب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية فقط، وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات اندلاع الحريق.

حريق في مخزن أخشاب

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أخشاب في دائرة قسم شرطة التجمع، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتمكن من السيطرة على الحريق، وبعد حوالي 45 دقيقة تم إخماد النيران.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحريق، فضلًا عن الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين بحالات اختناق أو حروق، وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.