حفلات سمر ومسابقات بنادي السعادة لكبار السن في العريش: «بنفرح أهالينا»

على الرغم من أعمارهم الكبيرة والتجاعيد التي غطت وجهوهم الضعيفة، إلا أن ملامح الفرحة ظهرت في أعينهم واضحة وكأنهم عادوا لسن الشباب، ففي نادي السعادة بمدينة العريش بشمال سيناء، وجدت السيدات وكبار السن مأوى لهم من قسوة الشوارع والعيش في الوحدة، لتعمل غدارة النادي على إسعادهم من خلال تنظيم حفلات سهر ورحلات ترفيهية، جعلت الأعضاء يشعرون بالبهجة وأن القدر يبتسم لهم.

على شاطئ بحر العريش، جلس أعضاء نادي السعادة المخصص للسيدات وكبار السن من أهالي سيناء، وهم يستمتعون بالحفلات والوجبات التي أعدت خصيصا لهم، ويجدون الونس في لقاءاتهم ببعضهم، إذ تستمر تلك الحفلات حتى نهاية موسم الصيف، بحسب ما أوضحته فاطمة نصار، مديرة النادي في حديثها لـ«الوطن».

نادي السعادة للنساء وكبار السن بالعريش

روت «نصار» أنّ النادي أُنشئ خصيصا للمسنين والنساء لملئ الفراغ لديهم، ونشر ثقافة احترام الكبير وتوقيره، ووصل أعضاؤه إلى 200 رجل وسيدة من أبناء العريش: «يوميًا بنعمل مسابقات وأغاني وحفلات دبكة فلكورية وأناشيد سيناوية وغناء مواويل الزمن الجميل».

«الحفلات بتكون يومية خلال الصيف، وبتتعمل بشكل تطوعي من مطربين سيناء وبالتعاون مع قصر ثقافة العريش»، قسوة الوحدة وفراق الأحبة كانت الدافع الأساسي وراء إنشاء النادي، لذا فكرت «نصار» في إسعاد كبار السن وجعلهم يشعرون أنهم ليسوا بمفردهم، وهناك من يسألون عنهم ويهتمون بهم ويرسمون البهجة على وجهوهم.

استضافة أطفال «قادرون باختلاف»

لا تقتصر الحفلات على أعضاء النادي فقط، بل تتضمن أيضًا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من مدارس التربية الفكرية أو من دور الرعاية: «أطفال ذوي الهمم بندعوهم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، لقضاء يوم ترفيهي كامل مع أعضاء النادي، واليوم بيكون مدعوم من مؤسسات الدولة والمتبرعين والجمعيات الخيرية، وبيتضمن مسابقات ترفيهية»، وفق ما أوضحه علي غيط، مدير مديرية التضامن الأجتماعي بشمال سيناء في بيان له.

«النادي معاه ترخيض لوضع العشش والكافتيريات الخاصة على شاطئ العريش من المحافظ، علشان نضمن أن أهالينا من كبار السن يقضوا رحلات جميلة وممتعة»، بحسب أسامة عفش، رئيس مجلس مدينة العريش في تصريح سابق له، موضحًا أنّ الامكان مجهزا بالكامل بخدمات المياه والكهرباء والمرافق العامة.